Warszawa. Seniorzy na drogach bezpieczniejsi niż rok wcześniej

W 2019 r. na stołecznych ulicach zginęło prawie o połowę mniej osób w wieku 60+ niż rok wcześniej. Znacznie spadła też liczba wypadków, w których poszkodowani zostali piesi seniorzy. Nadal jednak prawie co drugi pieszy przejechany w stolicy to osoba starsza.

W 2019 r. na warszawskich ulicach zginęło 35 osób. 12 z nich to osoby starsze, w wieku 60 lat i więcej. Zdecydowana większość z nich to piesi. Takich przypadków było aż 10.

Zarząd Dróg Miejskich podkreśla, że ruch na drogach to zagrożenie dla seniorów, którzy z racji wieku często gorzej orientują się w miejskiej przestrzeni. Trudniej im też zareagować na niebezpieczeństwo. Spośród 21 pieszych, którzy zginęli w zeszłym roku, prawie połowa to właśnie osoby starsze.

Warszawa. Optymistyczne statystyki

Zeszłoroczne statystyki napawają jednak pewnym optymizmem. W 2018 r. na stołecznych ulicach zginęło 21 seniorów, z czego 18 osób to piesi. W ubiegłym roku, było to odpowiednio 12 i 10 z nich jako piesi. Oznacza to spadek o 43 proc. w sumie i o 44 proc. wśród seniorów-pieszych.

Po raz pierwszy od 2011 r. seniorzy to mniej niż połowa wśród pieszych ofiar wypadków w stolicy. Ostatnio co roku takich przypadków było zwykle 20 lub więcej. W 2018 r. ta liczba spadła do 18. Natomiast tak znaczący spadek odnotowano właśnie w 2019 r.

Jak zaznacza ZDM, "to zjawisko cieszy o tyle, że jest efektem bardziej ogólnej tendencji, czyli po prostu coraz mniejszej liczby wypadków z udziałem seniorów". W 2019 r. zanotowano 311 takich zdarzeń. Rok wcześniej było to 389, co oznacza spadek o 20 proc.

Co więcej, w zeszłym roku na ulicach poszkodowanych było 100 pieszych seniorów - 90 rannych i 10 zabitych. Rok wcześniej było ich 132 - 115 rannych i 18 zabitych. To spadek o 24 proc.

Należy jednak pamiętać, że w co trzecim wypadku w Warszawie w ubiegłym roku brała udział osoba starsza. Prawie co trzeci poszkodowany pieszy to senior i prawie co druga piesza ofiara śmiertelna to senior.

Warszawa. Kampania do seniorów i kierowców

Jesienią 2019 r. roku Zarząd Dróg Miejskich przeprowadził kampanię społeczną pod hasłem "Obudź się!". Kampania miała zwrócić uwagę na zagrożenie wypadkami z udziałem seniorów. Wyemitowano dwa spoty z udziałem m.in. Piotra Fronczewskiego i Krystyny Tkacz. Kampania polegała przede wszystkim na spotkaniach z warszawskimi seniorami czy umieszczaniu grafik w autobusach, tramwajach i rowerach Veturilo.

Kampania była skierowana do kierowców, jak i do samych seniorów. Osobom starszym najbardziej zagrażają inni uczestnicy ruchu drogowego. Zdecydowanie najczęstszą przyczyną takiego wypadku jest nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu. Natomiast te nieliczne przypadki gdy winni są seniorzy-piesi są najtragiczniejsze w skutkach. W 2019 r. zawinili w zaledwie 8 wypadkach, ale aż 4 osoby zginęły.

Statystyki zaprezentował Zarząd Dróg Miejskich jako część cyklicznego raportu o bezpieczeństwie ruchu drogowego w Warszawie. Cały raport zostanie opublikowany wkrótce.