Warszawa. Seniorzy stoją w kolejkach. Dodzwonić się nie mogą. O zapisach przez internet nie wspominają

Pani Teresa z ul. Modzelewskiego jest następna w kolejce. - Nie próbowałam dzwonić, bo wiem, że się człowiek nie dodzwoni – podkreśla. - Przyszłam z drugiej przychodni, przy Malczewskiego, blisko której mieszkam. Poszłam tam z sąsiadką, z samego rana. Myślałam, że jak mam blisko, to mogę się tam zaszczepić. Co mi zależy gdzie. Ale wyszła pani pielęgniarka i powiedziała, że ci co mają lekarza w innej przychodni, nie będą tam szczepieni. Zostali przyjęci ci, co są pacjentami pierwszego kontaktu w tej przychodni. A ja mam panią doktor w szpitalu MSWiA. Najważniejsze, żeby się zaszczepić. Ja już mam 84 lata skończone. Tu przynajmniej jest ciepło. Tam ludzie stali na schodach, zimno, mróz, przecież dzisiaj było - 7 stopni – opowiada.

- To gdzie mamy ewentualnie pójść? Po drodze wstąpiliśmy do Centrum Medycznego Damian. Nie prowadzą szczepień na Wałbrzyskiej, tylko na Starych Bielanach. My mieszkamy przy Wałbrzyskiej, więc pytamy: "Czy państwo mogą nam podpowiedzieć, gdzie się zgłosić?". Powiedzieli, że na Madalińskiego w szpitalu położniczym. Poszliśmy, ale tam nie przyjmują. Zapisy tylko elektronicznie. Wylądowaliśmy tutaj. I tak od godz. 6.30, a jest 11.15. Pięć godzin. A my jesteśmy w wieku 80 plus. Więc tak sobie po prostu myślimy: w jakim celu męczyć takich starych ludzi? - oburza się pani Zofia.