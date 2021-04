Warszawa. Sensacyjne odkrycie archeologiczne. Z życia mumii

Przez dwa wieki, czyli od czasu sprowadzenia staroegipskiego eksponatu do Polski, mumia uznawana była za historyczny artefakt, który wiązał się z osobą kapłana Hor-Dżehutiego. Takie tabliczki informowały zwiedzających i tak też utrzymywali naukowcy. Do czasu. Pięć lat temu okazało się, że zabalsamowane ciało nie może należeć do mężczyzny. Ostatnie ekspertyzy przyniosły kolejne odkrycie. Mumia zawiera również płód ludzki. Według naukowców jest to 26-28-tygodniowa ciąża.