Warszawa. Sensoryczna ścieżka na Rzodkiewki. Wilanów z ciekawym pomysłem dla małych eksploratorów

Na pierwszy rzut oka będzie to zwykłe przejście, łączące ul. Rzodkiewki z Orszady. Ale każdy, kto będzie nią podążać, będzie szedł ku przygodzie. Trafić będzie można nie tylko do miłego miejsca spacerowego pod skarpą, ale również do obiektu, który może pobudzać dziecięcą wyobraźnię.