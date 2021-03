Warszawa. Serial śmieciowy trwa. Miasto składa skargę kasacyjną

Stolica chce unieważnienia decyzji sądu w sprawie dotyczącej opłat za odpady. Urząd złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną w sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. A to znaczy, że to nie koniec wyjaśniania skomplikowanej sytuacji śmieciowej w Warszawie.

Warszawa. Zamieszania ze śmieciami ciąg dalszy. Trudno zrobić porządki w sprawie zasad naliczania opłat Źródło: WP