Warszawa. Seryjny włamywacz do piwnic wpadł na gorącym uczynku

Do zatrzymania doszło w nocy z wtorku na środę. Policjanci z Woli dostali informację, że na terenie dzielnicy w bloku wielorodzinnym doszło do włamania.

Funkcjonariusze pojechali na miejsce, gdzie zjawiła się też druga załoga policji. Na klatce schodowej zauważyli uchyloną kratę do wejścia do piwnicy. Aby odciąć ewentualną drogę ucieczki jeden patrol został przy wejściu, a drugi wszedł do pomieszczeń piwnicznych. Tuż przy schodach policjanci zauważyli wystawiony monitor i jednostkę centralną komputera. Po chwili zobaczyli, jak mężczyzna w kominiarce wynosi kolejny monitor i ustawia go obok pomieszczenia piwnicznego.