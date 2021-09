Warszawa. Setki zdjęć na dachu Sali Kongresowej i płycie PKiN. Kampania na rzecz edukacji seksualnej

- Fundacja SEXED.PL wspólnotowość budujemy w ramach edukacji seksualnej - dla nas, dla naszych przyjaciół, dzieci, partnerów i partnerek - dla naszych bliskich. Ciężko wyobrazić sobie zdrowe społeczeństwo, w którym nie uczymy się o naszej tożsamości, ciałach, granicach, świadomej zgodzie i bezpiecznym seksie. To z natury kwestie bardzo osobiste, a mimo to stanowią podstawowe elementy życia każdego z nas. Podpisując się pod tymi słowami Fundacja SEXED.PL, dzięki współpracy z Inside Out Project chce pokazać, że wartości, które niesie za sobą edukacja seksualna są nam bliskie. Że każdy ma prawo poszukiwać i wyrażać siebie tak, jak chce. Że wszyscy jesteśmy różni, a w tej różnorodności podobni, bo zwyczajnie ludzcy. Edukacja seksualna to nasze podstawowe prawo. Jest o nas i dla nas. I pora mówić o tym głośno – czytamy w komunikacie.