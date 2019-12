WawaLove Poczta WP Pilot Program TV Menu Ludzie Warszawy

Ludzie Warszawy Reprywatyzacja

Reprywatyzacja Samorząd

Samorząd Dzieje Się Na Mieście

Dzieje Się Na Mieście Transport

Transport Architektura

Architektura Interwencje

Interwencje Sport

Sport Kuchnia Warszawska

Kuchnia Warszawska Wideo

Wideo Najnowsze Ludzie Warszawy Reprywatyzacja Samorząd Dzieje Się Na Mieście Transport Architektura Interwencje Sport Kuchnia Warszawska Wideo Najnowsze warszawa + 1 nowe centrum warszawy oprac. Katarzyna Romik 1 godzinę temu Warszawa się "uśmiechnie", czyli projekt zmian w centrum stolicy Przyjazne, bezpieczne i zielone - taka ma być przestrzeń w centrum stolicy. Ratusz przedstawił projekt zmian. Wśród nich projekt o wdzięcznej nazwie "Uśmiech Warszawy". Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Warszawa. Nowe Centrum ma być "zielone i bezpieczne" (UM Warszawa, Fot: UM Warszawa) Rafał Trzaskowski rewolucji nie chce, ale systematycznych zmian, które pozwolą - tu cytat - "przez cały rok korzystać z centrum miasta". "Ta przestrzeń musi tętnić życiem, być atrakcyjna dla mieszkańców i gości, zaprojektowana tak, aby móc korzystać z jego przestrzeni przez cały rok. Takie właśnie będzie serce stolicy – przyjazne, reprezentacyjne, zielone, a co najważniejsze dostępne dla wszystkich" - tyle oficjalny komunikat. Jak w praktyce mają wyglądać zaproponowane przez stołeczny ratusz zmiany? Zieleń, ścieżki rowerowe i więcej naziemnych przejść dla pieszych - to główne założenia projektu "Uśmiech Warszawy". W ten kształt ułożą się place i ulice w centrum stolicy: od ul. Mokotowskiej przez plac Trzech Krzyży, Bracką, Plac Pięciu Rogów, Szpitalną, Plac Powstańców Warszawy aż do ul. Świętokrzyskiej.

Zobacz też: Kalisz pełen podziwu dla Donalda Tuska. Zaskakujący powód Formowanie "Uśmiechu" ma rozpocząć się już w przyszłym roku. Pierwszym fragmentem będzie wytyczenie przejścia dla pieszych przez Al. Jerozolimskie na wysokości „Smyka”, które połączy dwa fragmenty ul. Brackiej. Również w 2020 r. zmieni się tzw. plac Pięciu Rogów, na skrzyżowaniu ważnych i bardzo popularnych szlaków: Chmielnej, Brackiej, Zgody i Szpitalnej. Zdaniem warszawskich urzędników ta przestrzeń jest w tej chwili nie w pełni wykorzystana. Większość jego powierzchni zajmują jezdnie i miejsca postojowe. To ma się wkrótce zmienić. Plac w pobliżu Domu Braci Jabłonowskich zazieleni się, nie będzie też wydzielonych jezdni i chodników. Przejazd przez plac będzie możliwy tylko w ciągu ulic Kruczej i Szpitalnej, ale pierwszeństwo mają tu zyskać piesi. Nowe Centrum Warszawy. 80 proc. do końca kadencji Rafała Trzaskowskiego Rafał Trzaskowski ocenił, że większość zmian w sercu stolicy uda się się zrealizować do końca jego kadencji. Prezydent stolicy przypomniał, że już w kampanii wyborczej zapowiedział zmiany w ścisłym centrum miasta. Jego zdaniem, nawet mieszkańcy nie są w stanie precyzyjnie wskazać takiego miejsca na mapie. - Dziś serce stolicy to pustka placu Defilad. Tęsknimy za miejscem wielkomiejskim, reprezentacyjnym, eleganckim, spójnym, a przy tym przyjaznym, bezpiecznym, zielonym i pełnym życia, odpowiadającym na potrzeby i styl życia warszawianek i warszawiaków. Nowe, żywe centrum to też usługi zlokalizowane w parterach budynków, sklepy, kawiarnie czy restauracje z ogródkami - mówił prezydent Warszawy. UM Warszawa Podziel się Rafał Trzaskowski podkreślił, że projekt zmian jest podyktowany troską o klimat. - Chcemy ograniczyć wpływ zmian klimatycznych na miasto, nad czym intensywnie pracujemy. Czyste powietrze, cień latem, dużo zieleni – to nie tylko kwestia estetyki, ale i zdrowia nas wszystkich – dodał. Nowe Centrum Warszawy. Prace już w 2020 r. "Ożywienie" centrum Warszawy rozpocznie się od ul. Marszałkowskiej. Przy niej są lokale należące do miasta, które w najbliższej przyszłości zostaną wynajęte w profilowanych konkursach tym najemcom, którzy zaproponują program wpisujący się w wizję tętniącego energią miasta. Dlatego też stołeczni radni przyjęli uchwałę, która poprawi warunki najmu lokali użytkowych. Zgodnie z zapowiedzią władz miasta, nowe przepisy są korzystne dla handlu i usług, niezbędnych w codziennym życiu mieszkańców. UM Warszawa Podziel się Wzdłuż ul. Marszałkowskiej zostanie również wytyczona droga rowerowa, która uzupełni brakujący fragment trasy na wysokości Placu Defilad. Inwestycja będzie zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego. Dużą zmianą będzie pojawienie się przejść naziemnych przy rondzie Dmowskiego. W pierwszej kolejności powstaną dwie zebry – na ul. Marszałkowskiej na wysokości ul. Widok i ul. Nowogrodzkiej, kolejna planowana jest w Alejach Jerozolimskich na wysokości ul. Poznańskiej. Termin wytyczenia przejść przez Aleje Jerozolimskie uzależniony jest od daty rozpoczęcia remontu linii średnicowej przez PKP PLK. - Remont linii średnicowej to okazja do zmian w Alejach Jerozolimskich. Będziemy rozmawiać i konsultować się z mieszkańcami. Chcemy wiedzieć, jak użytkownicy tej przestrzeni wyobrażają sobie jej przyszłość – mówi Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy. Równe jezdnie, szerokie chodniki, nowe drogi dla rowerów, przejścia dla pieszych, więcej drzew i miejsc postojowych – tak w 2020 roku zmieni się al. Jana Pawła II. Inwestycja obejmie odcinek al. Jana Pawła II i ul. Chałubińskiego, pomiędzy rondem ONZ a ul. Nowogrodzką. Zmiany pozwolą, aby ta jedna z ważniejszych arterii w centrum miasta, stała się miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla wszystkich jej użytkowników – pieszych, rowerzystów i kierowców, którym remont ułatwi wjazdy i zjazdy z alei. Przejścia dla pieszych przy rondzie Czterdziestolatka zostaną wytyczone przez północne i zachodnie ramię skrzyżowania a także przez ul. Chałubińskiego na osi Nowogrodzkiej. Działania te pozwolą wyprowadzić część ruchu pieszego z przejścia podziemnego, co poprawi komfort przemieszczania się. Zlikwidowane zostaną też istniejące bariery architektoniczne (uskoki, krawężniki), pojawią się udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Przybędzie też ławek. Źródło: Urząd Miasta w Warszawie Masz news, zdjęcie lub film związany z pogodą? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WawaLove 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne