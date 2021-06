Warszawa się zmienia. Nowa Chmielna zielona i przyjazna

Mnóstwo zieleni, szpalery drzew i nowe oświetlenie oraz wygodne miejsca do wypoczynku - tak będzie wkrótce na Chmielnej. To ulica lubiana przez warszawiaków i turystów, jednak nadal do pełni szczęścia brakuje kilku drobnych elementów. Ma je zapewnić projekt, który zwyciężył w konkursie na przekształcenie reprezentacyjnej ulicy.