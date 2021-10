Warszawa. Siedem stołecznych szpitali zakupi sprzęt i aparaturę

Krzysztof Strzałkowski, przewodniczący sejmikowej komisji zdrowia i kultury fizycznej podkreśla, że to nie pierwsze wsparcie, które trafiło do 7 miejskich szpitali. – Wliczając wcześniejsze 11 mln zł, miejskie placówki warszawskie otrzymały już w sumie ponad 40 mln zł. Ta kwota przekłada się na kilkaset sztuk sprzętu ratującego życie pacjentów chorych na Covid-19. To pokazuje, że samorząd województwa jest w stanie porozumieć się ze wszystkimi partnerami, zarówno ze szpitalami rządowymi, wojewódzkimi, powiatowymi czy miejskimi. To przykład, jak można we współpracy, a nie w kłótni, walczyć z pandemią – mówi.