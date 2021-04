Warszawa. Siłownie ruszają 1 maja. Bo na świeżym powietrzu można

Wymęczone wielomiesięczną przerwą kluby fitness wynoszą przyrządy do ćwiczeń poza sale, na powietrze. Uprawianie sportu wreszcie będzie możliwe. Od początku miesiąca pandemiczne obostrzenia nie będą już dotyczyć boisk w wolnej przestrzeni oraz krytych obiektów sportowych. Na wejście do zamkniętych sal treningowych trzeba poczekać jeszcze do 29 maja.