Warszawa. Siwy dym na Żeraniu. Spokojnie, to tylko para wodna

To przygotowania do sezonu grzewczego. Lada dzień kaloryfery mogą stać się znów potrzebne. Aby działały sprawnie, trzeba wyczyścić je ze złogów wytrącających się z wody, jaką napełniane są instalacje CO. Kamień obniża wydajność sieci ciepłowniczej, na dodatek grozić może uszkodzeniem poszczególnych elementów instalacji centralnego ogrzewania.