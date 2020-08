Warszawa. Skatowany kundelek w krzakach. Ktoś się pastwił nad psem

Okazało się, że pies należy do kobiety. Czy nagrana przez sklepową kamerę i właścicielka zwierzęcia to ta sama osoba jeszcze nie wiadomo. Policja prowadzi dalsze czynności. Jak tłumaczy młodsza aspirant Irmina Sulich z Komendy Rejonowej Policji Białołęka, Praga Północ, Targówek, jeszcze nie został ustalony sprawca. - Znamy personalia właściciela tego psa, ale nie udało nam się z nim jeszcze nawiązać kontaktu. Nie wiemy, czy w ostatnich chwilach życia zwierzęcia to on sprawował nad nim opiekę, czy może zajmowała się nim inna osoba - tłumaczy oficer prasowa.