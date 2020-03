Warszawa. Sklepy reagują na koronawirusa. Gdzie zrobisz zakupy?

Koronawirus. Sklepy spożywcze stawiają na bezpieczeństwo

Aktualna sytuacja epidemiczna wymagała od sklepów konieczności zapewnienia odpowiednich warunków dla zwiększenia bezpieczeństwa nie tylko pracowników, ale również klientów. Tym sposobem w sklepach sieci Biedronka pojawiły się nawilżane chusteczki przy kasach oraz podajniki z płynem dezynfekcyjnym zaraz przy wejściu do sklepu. Na podłogach w strefie kas zobaczyć możemy oznaczenia odległości 1 m, po to by klienci zachowywali odpowiedni dystans. Skrócony został również czas pracy sklepów. Nowe godziny otwarcia to 8 do 20.