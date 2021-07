Warszawa. Skra cywilizowana. Znikną śmieci, wrócą sportowcy

- Zwracamy Skrę Warszawie - mówi prezydent Rafał Trzaskowski. - Niestety ten teren przez wiele lat był zarządzany tak nieumiejętnie przez RKS Skra, że został doprowadzony do ruiny. My, jak tylko go odzyskaliśmy, dosłownie kilka miesięcy temu, od razu zabraliśmy się do prac. Do prac przede wszystkim porządkowych, bo to 21 hektarów całkowicie zaniedbanych. Tu wszędzie był gruz, hałdy.