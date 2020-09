Warszawa. Śledztwo ws. wybuchu hulajnogi umorzone

Dodała, że w toku śledztwa ustalono, że przyczyną zdarzenia był stan awaryjny podłączonego do ładowania akumulatora elektrycznej hulajnogi. - W wyniku stanu awaryjnego akumulatora lub jego ładowarki doszło do gwałtownego wydzielania się palnego (dymu lub gazu), a następnie jego zapłonu – wyjaśniła Skrzyniarz.

Warszawa. Wybuch wyłamał framugi okien

6 czerwca rano przy ul. Kłobuckiej doszło do potężnego wybuchu. Wybuchła elektryczna hulajnoga, która była podłączona do akumulatora. Siła wybuchu była tak duża, że doprowadziła m.in. do uszkodzenia elewacji budynku i wyłamania framug okien.