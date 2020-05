Warszawa. Smart Shopy pojawią się w stolicy. Sprawdź, gdzie je znajdziemy

Warszawa. W stolicy pojawią się Smart Shopy

- Podpisany list intencyjny odnosi się do wzajemnych działań mających na celu pozyskiwanie nowych lokalizacji pod marką „Smart Shop”, która należy do Soczewkomatów i będzie udostępniona bezpłatnie do użytkowania Lekomatów oraz rozszerzenia obecności obu marek w lokalizacjach już obsadzonych - czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie retailnet.pl.