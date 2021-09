Warszawa. Śmigłowiec LPR w Alejach Jerozolimskich. Jezdnia zablokowana, bo nie ma karetek

To kolejny dzień, w którym do pomocy potrzebującym nie wyjeżdżają karetki pogotowia. W środę, w pierwszym dniu roku szkolnego, śmigłowiec lądował na boisku szkolnym na Ursynowie, bo zasłabła uczennica w Szkole Podstawowej nr 313 przy ulicy Cybisa. 12-latkę trzeba było przetransportować do szpitala, a na przyjazd karetki szanse były małe. Na zwolnieniach lekarskich przebywa ogromna grupa ratowników z zespołów jeżdżących w stolicy karetkami.