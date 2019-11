Warszawa. Smog w stolicy. Jakość powietrza we wtorek, 26 listopada 2019

Smog w Warszawie. 26 listopada 2019 według synoptyków będzie chłodnym i pochmurnym dniem. Także ze względu na wysoką zawartość szkodliwych pyłów w powietrzu. Sprawdź, w których miejscach Warszawy będzie najmniej korzystnie.

Smog w Warszawie 26 listopada 2019

We wtorek dopuszczalne normy zostały przekroczone w większości punktów pomiarowych. Średnia zawartość PM10 w powietrzu w Warszawie (według pomiarów airly.eu) wynosi dziś ok. 65 µg/m3. Dopuszczalna norma to 50µg/m3. Stan alarmowy rozpoczyna się od 300µg/m3.