Warszawa. Smutek w praskiej "Błyskawicy". Czekali z nadzieją na otwarcie, ale hantle jeszcze poleżą

Już w listopadzie pasjonatów kultury fizycznej, którzy sympatyzują z tym miejscem z tradycjami, martwił los klubu. Dochody "Błyskawicy" to tylko opłaty użytkowników. A koszty? - Mamy dwóch etatowych pracowników, płacimy dzierżawę, podatki, prąd i wodę. Dług mamy w skarbówce i w ZUS, około 40 tysięcy złotych. Zwarliśmy ugodę. Sądziłem, że wkrótce ruszymy i uda nam się to spłacić, a tu nie ma na to żadnych perspektyw - mówi Sylwester Basiak.

Warszawa. Ognisko TKKF "Błyskawica" na Pradze jeszcze poczeka na otwarcie. Tylko czy będzie co otwierać?

- To miejsce, które było pionierem w propagowaniu tego sportu. Na liście wychowanków są zawodnicy bardzo znani - Andrzej Urbański, Paweł Filleborn, Jan Włodarek, Krzysztof Polubiec czy Jarosław Niewiadomski - dodaje radny. I dodaje, że chciałby bardzo pomóc "Błyskawicy". Zastanawia się, czy można byłoby namówić warszawiaków do kupowania karnetów na przyszłość.

Warszawa. Ratujcie "Błyskawicę". Może pomogą vouchery - karnety przedpłatowe do wykorzystania w przyszłości?

To w zasadzie jedyny sposób na uratowanie klubu, któremu, oprócz koronawirusa, dokuczyły też zmiany w systemie opłaty za dzierżawę. - Do tej pory koszt wynajmu to 300 złotych. Cena była preferencyjna, bo pod nami idzie tunel metra. Ale choć to się nie zmieniło, to koszt wzrośnie dziesięciokrotnie, do 3 tysięcy złotych - mówi Sylwester Basiak. - Bo minęły trzy lata od tamtej umowy i podwyżka musi być.