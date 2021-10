Śnieżna afera w Warszawie. "Hejterzy życzą mi śmierci"

Radna podkreśla, że w czasie zagranicznych podróży wielokrotnie widziała, że wodę traktuje się w innych rejonach świata jako największe dobro i skarb. - U nas też się to powoli zmienia. Dorośniemy i do tego, by nadmiar śniegu, jeśli jego opady będą tak obfite jak minionej zimy, składować w parkach, gdzie nawodni glebę, zamiast roztapiać go solą i kierować do kanalizacji - zauważa Mróz.