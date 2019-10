Warszawa. Sortownia śmieci na Siekierkach przestała działać. Przetwarzała odpady z zachodnich dzielnic Warszawy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie poinformował, że sortownia śmieci na ul. Zawodzie (należąca do spółki Remondis) przestała przetwarzać odpady. Powodem jest utrata uprawnień do korzystania z instalacji, która do tego służy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Warszawa. Sortownia śmieci na Siekierkach odbiera odpady z zachodnich dzielnicy stolicy (zdj. ilustracyjne) (East News, Fot: Marek Kuwak)

Warszawa może mieć problem z odpadami z zachodnich dzielnic miasta. Instalacja, która przestała pracować w warszawskiej sortowni przetwarzała śmieci z Wilanowa, Ursynowa, Śródmieścia, Woli i Bemowa. Spółka już wypowiedziała umowy na zagospodarowanie odpadów odebranych z terenów Woli, Bemowa i Śródmieścia.

- Śmieci z Wilanowa i Ursynowa są przeładowywane na terenie zakładu przy ul. Zawodzie 18 i transportowane są do dalszego zagospodarowania w innych instalacjach na terenie województwa mazowieckiego – powiedziała w rozmowie z PAP rzeczniczka WIOŚ.

Milena Nowakowska dodała, że instalacja w sortowni od dłuższego czasu była źródłem "odczuwalnej uciążliwości zapachowej w sąsiedztwie".

Zobacz też: Brudne buty w Sejmie. "Nowy poseł chce się wyróżnić za wszelką cenę"

Potwierdziły to kontrole inspektoratu, przeprowadzone w sierpniu. Zakład przetwarzania odpadów dostał wtedy mandat.

Podczas kontroli służb ochrony środowiska, spółka Remondis poinformowała, że przestała korzystać z instalacji do przetwarzania odpadów, zgodnie z decyzją Ministra Środowiska, który uchylił uprawnienia Remondisu do przetwarzania odpadów. – W tej chwili trwają dalsze działania kontrolne, aby zweryfikować m. in. sposób postępowania z odpadami komunalnymi po zaprzestaniu użytkowania instalacji – powiedziała Nowakowska.

WIOŚ ocenia, że wstrzymanie działalności instalacji negatywnie wpłynie na cały system gospodarowania odpadami na terenie Warszawy.

Stołeczny ratusz uspokaja, że do tego nie dojdzie. - Po otrzymaniu informacji od firmy Remondis o wstrzymaniu przyjmowania odpadów do ich instalacji, niezwłocznie zabezpieczyliśmy przekierowanie niezbędnej części strumienia śmieci z tej instalacji. Odpady od mieszkańców są odbierane w sposób ciągły. Ta sytuacja nie ma wpływu na stawki opłat za gospodarkę odpadami - uspokaja Dominika Wiśniewska z biura prasowego miasta stołecznego Warszawy.

Dyrekcja firmy Remondis potwierdziła w rozmowie z PAP, że wstrzymała przetwarzanie odpadów w tej instalacji, choć śmieci odbiera. - Odbiory odpadów realizowane w ramach obowiązków spółki pozostają niezagrożone i są realizowane terminowo - zapewniła.

Kontrole WIOŚ w sortowni śmieci Remondis na Siekierkach zostały przeprowadzone po licznych sygnałach od mieszkańców Sadyby, którzy skarżyli się na uciążliwy zapach w okolicy