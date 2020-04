Warszawa. Spacerował bez maseczki ochronnej. Gdy policja go zatrzymała skopał radiowóz

Koronawirus w Warszawie. Mężczyzna nie zasłonił nosa i ust

- Wtedy ten w złości zaczął kopać w karoserię pojazdu i w wulgarny sposób zażądał, by policjanci dali mu spokój . Chwilę później oświadczył, że przynajmniej w ten sposób sobie ulżył i dał wyraz swym emocjom - dodała Węgrzyniak.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Śledczy zajmujący się przestępstwami przeciwko mieniu oszacowali straty na ponad 1300 złotych. Ponadto zgromadzili materiał dowodowy i na jego podstawie przedstawili 28-latkowi zarzut uszkodzenia mienia. Za to przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia wolności.