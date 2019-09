Warszawa. Spadł z 18. piętra wieżowca. Prokuratura bada wątek "nakłaniania do targnięcia się na życie"

Tragedia w Warszawie. Wszystko wskazuje na to, że 26-latek wyskoczył z 18. pietra wieżowca przy Świętokrzyskiej. Spadł wprost na 18-letniego Ukraińca, który jest w ciężkim stanie. Tymczasem prokuratura bada m.in. wątek "nakłaniania do targnięcia się na własne życie".

Do tragedii doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Tuż przy ulicy Świętokrzyskiej w centrum Warszawy 26-letni mężczyzna wypadł z okna mieszkania z 18. piętra. Spadł wprost na innego mężczyznę który przebywał w ogródku kawiarnianym. Jak dowiedzieliśmy się od stołecznej policji, to 18-letni Ukrainiec. Trafił do szpitala z ciężkimi obrażeniami głowy. 26-latek zmarł na miejscu.