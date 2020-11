Warszawa. Spektakle teatralne przenoszą się do internetu

Warszawa. TR Warszawa odwołuje spektakle

Warszawa. Teatry online

W Teatrze Ateneum platforma VOD ruszyła już we wrześniu. Pod adresem vod.teatrateneum.pl można oglądać cykl dziesięciu krótkich opowiadań Sławomira Mrożka. Co tydzień dodawane są nowe odcinki. Korzystanie z platformy wymaga rejestracji. W tym momencie zawartość serwisu jest bezpłatna, ale w miarę dodawania nowych treści teatr zapowiada wprowadzenie opłat.

Teatr Dramatyczny oferuje obecnie jeden spektakl online. To „Tajny dziennik” na podstawie M. Białoszewskiego, który można oglądać na stronie online.teatrdramatyczny.pl . Aby to zrobić, trzeba wykupić bilet i wpisać otrzymany kod. Bilet umożliwia obejrzenie filmu przez 24 godziny od zakupu.

Warszawa. Festiwale filmowe także online

Do 8 listopada trwa „Cinemaforum” - Międzynarodowe Forum Filmów Krótkometrażowych. To festiwal prezentujący krótkie filmy z całego świata. Festiwal odbywa się na platformie mojeekino.pl. Dostęp do filmów jest darmowy, po uprzedniej rejestracji na platformie i uzyskaniu cyfrowej wejściówki.