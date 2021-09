Warszawa. Śpiewak: nie wyjechała ponad połowa karetek

W jego ocenie "wydajemy na zdrowie prawie najmniej w Unii Europejskiej". - Uśmieciowiliśmy do nieznanej skali zatrudnienie w systemie ochrony zdrowia. Mamy najmniej lekarzy w UE, a nasze pielęgniarki mają średnio już blisko 60 lat. Każdy ratownik to osobna firma. To jest po prostu republika bananowa - ocenił.