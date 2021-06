Warszawa. Sportowa inwestycja. Powstanie nowy stadion Polonii Warszawa

– Ośrodek Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 to ważna część warszawskiego sportu, wierzę że to także część jego pięknej sportowej przyszłości. Polonia to również miejsce w ścisłym centrum miasta, któremu chcemy dać nowe życie, stworzyć dogodne warunki dla sportowców i przyjazne miejsce dla mieszkańców. Projekt przebudowy stadionu i placu, który wygrał konkurs architektoniczny, zrealizujemy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W kasie miasta zabezpieczyliśmy na ten cel 114 mln zł – powiedział o zmianach na Polonii prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.