Warszawa. Spotkanie Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego z powstańcami

Warszawa. Andrzej Duda o zasługach kombatantów

"Dziękuję Bogu po raz kolejny w tym miejscu, że są z nami Powstańcy Warszawscy. Absolutnie najwięksi bohaterowie nie tylko dzisiejszego dnia, tej kolejnej, 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, ale absolutnie bohaterowie także i naszych czasów. Chcę to z całą mocą podkreślić, także i naszych czasów. To nie tylko służba w konspiracji, służba i krew przelana w czasie Powstania Warszawskiego, ale to później całe lata działalności, służenia Polsce, bardzo często także i działalności opozycyjnej, zmierzającej do tego, żeby ta Polska była prawdziwie wolna, niepodległa, prawdziwie suwerenna" – powiedział w czasie spotkania prezydent Polski.