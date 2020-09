Warszawa. Sprawą kamienicy przy Łuckiej 8 zajmie się prokurator

– Kamienica Abrama Włodawera ma dla Woli szczególną wartość, to najstarszy zabytek w dzielnicy. Zbudowano ją pod koniec XIX w., a w 1992 roku wpisano do rejestru zabytków – tłumaczy Kamil Giemza, radny Woli. Giemza już w zeszłym roku zwracał uwagę, że mimo wydania w 2019 r. decyzji nakazującej zabezpieczenie zabytku, nie sposób zauważyć żadnych prac. To zaniepokoiło mieszkańców.