Uchwała trafiła do sądu, bo skargę wniosła Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Praga". Spółdzielcy wyliczyli, że po podwyżkach z 1 marca 2020, ceny za odbiór śmieci wzrosły średnio o 253 procent, a cennik nie brał pod uwagę realnej ilości produkowanych odpadów.

Wyrok WSA może sprawić, że stolica będzie musiała dokonać zwrotu niesłusznie pobranych środków za wywóz śmieci. To mogą być setki milionów złotych.

Warszawa. Sprawy śmieci ciąg dalszy. Będzie skarga kasacyjna miasta

Miasto zapowiedziało złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w ustawowym terminie. "W takiej sytuacji, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przez NSA, wyrok WSA nie jest prawomocny, a tym samym przepisy w dalszym ciągu obowiązują i stanowią podstawę do pobierania opłat. Od 1 kwietnia wejdą w życie uchwały przyjęte 15 października 2020 r. i nastąpi zmiana metody obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami na metodę od ilości zużytej wody" - zapowiedział w piątek stołeczny urząd.