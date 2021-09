Warszawa. Sprzątanie daje adrenalinę. Ale emocje podwoi WP Pilot. Do wygrania atrakcyjne nagrody

I tak do działania zabrał się WP Pilot. Po brzegi zapełniły się dwa kontenery KP7. Przy białołęckim skrzyżowaniu ulic Liczydło i Powałów nie ma już śmieci. Jednak ekipa WP Pilota nie poprzestała na samym sprzątaniu. Każdego, kto dołączy do ratowania najbliższego otoczenia przed zalewem odpadów, zalegających w nieprzeznaczonej do tego przestrzeni, WP Pilot chętnie nagrodzi tym, co ma najlepszego: pakietem Starter Plus na 30 dni.