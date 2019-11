Warszawa. Sprzedawali podrobione kosmetyki i ubrania w internecie. Wartość towaru to prawie 7 mln zł

Warszawska policja zatrzymała 7 osób, które w internecie sprzedawały podrobione m.in. ubrania i kosmetyki. Funkcjonariusze szacują, że przejęty towar jest wart prawie 7 mln zł.

Policjanci wydziału do walki z przestępstwami gospodarczymi weszli jednocześnie do 5 mieszkań i magazynów, m.in. w Warszawie, Magdalence i Łazach.

W tym ostatnim miejscu mieszkała jedna z głównych organizatorek procederu. Tam też, w wynajmowanym budynku, który był magazynem, podrobiony towar był przygotowywany do wysyłki. Podobny magazyn, skąd paczki były wysyłane do odbiorców za pośrednictwem różnych firm kurierskich, był w Warszawie.

W sumie zatrzymano 7 osób w wieku od 17 do 43 lat. Wśród zatrzymanych jest jeden obywatel Ukrainy. Sześciu osobom zostały przedstawione zarzuty z Ustawy prawo własności przemysłowej za to, że działając wspólnie i w porozumieniu, ze sprzedaży podrobionego towaru uczynili sobie stałe źródło dochodu. Grozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności.