Warszawa. Stacje metra na Woli dopuszczone do użytku

31 marca Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzje o dopuszczeniu do użytkowania stacji zachodniego odcinka II linii metra. Pozwolenie dotyczy stacji Księcia Janusza, Młynów i Płocka. To ostatni niezbędny dokument, którego miasto potrzebowało do otwarcia metra.