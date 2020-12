Warszawa. Stadion Narodowy. MSWiA podaje liczby

- W ciągu ostatnich dwóch dni szpitale 14 razy kontaktowały się ze Szpitalem Narodowym. Do hospitalizacji przyjęto 41 osób. Od początku działalności łączna liczba hospitalizowanych wynosi 214 osób – przekazała Iwona Sołtys, kierownik Działu Obsługi Pacjenta w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.

W piątek, 11 grudnia specjalny autobus tlenowy stołecznego transportu publicznego po raz pierwszy przewiózł 14 pacjentów do Szpitala Narodowego.

W sobotę tym samym autobusem do placówki przewieziono następnych 19 osób. Są to zarażeni koronawirusem pensjonariusze i pracownicy domu dla bezdomnych.

Łącznie w ciągu dwóch dni do hospitalizacji przyjęto 41 osób. Jak podkreślono w komunikacie, "tak duża liczba pacjentów przyjętych w jednym momencie postawiła nie lada wyzwanie przed personelem Szpitala Narodowego. Dzięki dobrej organizacji oraz zaangażowaniu wszystkich przebywających na stadionie pracowników, przyjęcie chorych przebiegło bardzo sprawnie". Wszyscy pacjenci są w stanie stabilnym.

Jak przypomina Sołtys, to że nie wszyscy pacjenci kwalifikowani są do przyjęcia do szpitala tymczasowego wynika z zarządzania bezpieczeństwem pacjentów.