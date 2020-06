Warszawa. Stadion Skry dostanie drugą szansę?

Warszawa. Wezwanie Morawieckiego

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej, która dobyła się we wtorek 23 czerwca na stadionie Skry, wezwał władze miasta do przekazania obiektu w ręce państwa. Szef rady ministrów uważa, że jest to najlepszy sposób na odrestaurowanie stadionu i przywrócenie mu świetności.

- Wyciągamy rękę i prosimy o przekazanie tego stadionu, bo za rok będzie przeżywał swój piękny jubileusz 100-lecia. Chcemy wykonać remont za pana Trzaskowskiego i my to zrobimy, gdy przekaże ten piękny stadion, który był i może być dumą polskich sportowców - powiedział Mateusz Morawiecki

Warszawski ratusz nie zwlekał z odpowiedzią i w oficjalnym komunikacie poinformował, że podjął konieczne kroki zmierzające do odrestaurowania obiektu. "Warszawa wykonała wszystkie niezbędne, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa czynności o charakterze faktycznym i prawnym, prowadzące do modernizacji kompleksu sportowego Skra" - napisano w komunikacie prasowym.

Warszawa. Stadion z historią

Na początku obiekt służył żużlowcom, jednak potencjał terenu nie był w pełni wykorzystany, dlatego zdecydowano o jego przebudowie. Projektem nowego obiektu sportowego zajęli się architekci Mikołaj Kokozow i Jerzy Antoni Wasilewski. Przebudowa trwała 5 lat od 1948 do 1953 roku, kiedy stadion został oddany do użytku w zupełnie nowej formie.

Stadion w nowej odsłonie mógł pomieścić 35 000 widzów. Znalazły się tu boiska do siatkówki i koszykówki, korty tenisowe, treningowe boisko piłkarskie i tor żużlowy, co wyróżniało go na tle obiektów sportowych w warszawie i całej Polsce. To tutaj pojawiła się również pierwsza w Polsce nawierzchnia tartanowa, co w roku 1969 stanowiło szczyt możliwości technicznych stosowanych w architekturze sportowej.