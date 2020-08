Warszawa. Statki, katamarany, kajaki – popłyń Wisłą

Warszawscy wielbiciele wodnych wycieczek mają powody do radości. Jak co roku, w sezonie letnim miasto proponuje szereg atrakcji z szerokiej oferty żeglugi w stolicy.

"Do wyboru jest pełna gama jednostek stołecznej żeglugi. Od tradycyjnych, drewnianych - takich jak pychówka, bat, byk, galar czy szkuta - po nowoczesne katamarany i statki, których coraz więcej widać na rzece w Warszawie. Rejs to nie tylko okazja do odkrycia lokalnej floty, ale też szansa do poszerzenia wiedzy o samej rzece" – zapewnia Tomasz Kunert, zastępca rzecznika prasowego w ratuszu.