Warszawa. Sterta dokumentów w śmietniku. Posiadały wrażliwe dane

Warszawa. W pobliżu poczty na Mokotowie znaleziono druki awizo z danymi adresatów. Dokumenty z wrażliwymi danymi zabezpieczyła policja.

Sprawa trafiła na policję. - Mogę potwierdzić, że otrzymaliśmy takie zgłoszenie. W tej chwili trwają czynności procesowe zmierzające do tego, żeby ustalić wszystkie okoliczności tego zdarzenia oraz zabezpieczyć to, co tam się znajduje - powiedział Jarosław Florczak z wydziału komunikacji społecznej Komendy Stołecznej Policji w rozmowie z portalem tvnwarszawa.pl.