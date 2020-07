Warszawa. Sterta śmieci przy metrze Centrum. Znamy sprawcę!

Przed wejściem do metra Centrum we wtorek rano nagle pojawiła się ogromna sterta śmieci. Wśród nich były opony, kartony po napojach czy jogurtach oraz mnóstwo zgniecionych butelek. Obok znalazła się także tablica informująca, że są to śmieci zebrane z lasu w ciągu zaledwie jednego dnia. Początkowo nie wiadomo było, kto jest sprawcą tego zdarzenia. Teraz okazało się, że jest to redakcja Wirtualnej Polski.