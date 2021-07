Warszawa. Stoją murem. Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej za dyrektorką Zachęty

"Nikt, łącznie z ministrem Glińskim, nie może mieć żadnych wątpliwości co do kompetencji tej wybitnej dyrektorki instytucji sztuki, której erudycja, zdolności menadżerskie, etos państwowca i społeczna wrażliwość są niepodważalne. To za jej kadencji Zachęta umocniła swoją pozycję jako jeden z najważniejszych ośrodków sztuki polskiej i stała się miejscem otwartym, przyciągającym rzesze odwiedzających" - napisali obywatele z forum w oświadczeniu opublikowanym w dniu, w którym Zachęta poinformowała o przesyłce z resortu kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, zawiadamiającej o nieprzedłużeniu umowy z Hanną Wróblewską.