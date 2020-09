Warszawa. Stołeczne żłobki w czasie pandemii. Ratusz pyta o zdanie rodziców

Żłobki nadal funkcjonują pod tak zwanym reżimem sanitarnym. Nowa procedura przewiduje, że do żłobków można przyprowadzać zdrowe maluchy, bez objawów infekcji.

"Z początkiem roku szkolnego, kiedy w warszawskich żłobkach trwa adaptacja maluchów, zapytaliśmy rodziców i opiekunów jak oceniają przygotowania stołecznych placówek do pracy w czasie pandemii COVID-19 i co budzi ich największe obawy w tym okresie. Zagwarantowanie bezpiecznych warunków opieki jest naszym priorytetem. Z badań wynika, że większość ankietowanych pozytywnie ocenia wdrożone procedury sanitarne, w tym badanie stanu zdrowia dzieci przed wpuszczeniem do żłobka" – powiedział Paweł Rabiej, zastępca prezydenta Warszawy.