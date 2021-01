Warszawa stolicą awarii. Czarna seria katastrof sieci ciepłowniczej trwa

Od dziesięciu dni do przestojów w dostawach ciepła dochodzi codziennie, czasem nawet w kilku punktach miasta. Kolejne dzielnice nawiedzają problemy - mieszkańcy muszą wytrzymać przy zimnych kaloryferach od kilku do kilkunastu godzin. Czasem usuwanie awarii trwa dłużej niż dobę.

W poniedziałek od godziny 11 nieogrzewanych było 16 budynków korzystających z miejskiej sieci ciepłowniczej. Z kłopotem muszą się zmierzyć mieszkańcy ulicy Puławskiej 107B, 107D, 107E, Dzielnej 2, 4,6, Elekcyjnej 37, Anielewicza 7 i 9, Pawiej 4, Zamenhofa 5 i 17, Bitwy pod Lenino 1, Górczewskiej 91, Bielawskiej, Merliniego. O wyłączeniach poinformowała firma dostarczająca ciepło Veolia Energia Warszawa, obiecując na swojej stronie usunięcie części awarii do godziny 17, pozostałych do 20.

Warszawa. Seryjne awarie sieci ciepłowniczej. Będą kontrole

Z problemami zmierzyły się już Białołęka, Bródno, Targówek, Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Wola i Bemowo. Najpoważniejsza awaria nastąpiła w Elektrociepłowni Żerań PGNiG Termika. Do uszkodzeń rurociągu i przerw w dostawach ogrzewania do całych kwartałów mieszkań dochodziło każdego dnia, bywało, że działo się to w różnych punktach miasta jednocześnie.

Warszawa. Awarie grzewcze. Kolejne ulice przechodzą próbę

Miasto, aby zredukować skutki tego kryzysu grzewczego, powołało sztab kryzysowy. Jak zapewniła Karolina Gałecka, rzeczniczka Urzędu m.st. Warszawy, strażnicy miejscy udają się do dzielnic, w których dochodzi do awarii i chodzą od drzwi do drzwi, by ustalić, czy nie trzeba pomocy. Jednak z zimnem warszawiacy poradzili sobie na własną rękę, nie było potrzeby ewakuacji do lokali zastępczych, które były awaryjnie przygotowane.