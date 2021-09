Warszawa. Strach na Ursynowie. Będzie zakaz palenia przed blokiem?

Na niektórych ursynowskich budynkach, na przykład przy ulicy Dereniowej z nową zabudową, nad wejściami do klatek schodowych już kilka miesięcy temu pojawiły się znaczki z przekreślonym dymiącym papierosem. Jednak to inicjatywa mieszkańców, którym przeszkadzało to, że klienci niewielkiego pasażu handlowego z Biedronką, Żabką, piekarnią i osiedlowym sklepem wędliniarskim siadali na betonowych kwietnikach i palili papierosy. Tabliczki nie mają więc nic wspólnego z rozwiązaniami systemowymi, są raczej prośbą niż zakazem, którego złamanie może przynieść skutki w postaci mandatu.