Warszawa. Strajk przedsiębiorców. Planują blokadę pomnika smoleńskiego 10 kwietnia

W mediach społecznościowych pojawiła się informacja o planowanym na 10 kwietnia proteście. Przedstawiciele Strajku Przedsiębiorców chcą zorganizować manifestację na placu Piłsudskiego przy pomniku katastrofy smoleńskiej. Wybór daty jest nieprzypadkowy, to kolejna rocznica tragicznej katastrofy samolotu rządowego w Smoleńsku, do której doszło w 2010 roku.

- Tym razem odbierzemy to, co nasze, bo te schody to jest symbol zawłaszczenia przez PiS całej Polski – przekazał w rozmowie z portalem "nasze miasto" przedsiębiorca Krzysztofa Łukowicza.