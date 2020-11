Warszawa. Straż Miejska odegrała hymn z Zamku Królewskiego

Wśród konkurencyjnych utworów były m.in.: "Rota" , " Boże coś Polskę" , " Warszawianka" , " Chorał"i " My pierwsza Brygada" . Przypuszcza się, że Mazurek był akceptowany przez większość społeczeństwa i nieoficjalnie wykorzystywany jako hymn od 1918 r. Podtrzymywał też legionowy etos. To mogło zdecydować o jego wybraniu.

Narodowe Święto Niepodległości Polski. Historia utworu

Słowa "Pieśni Legionów Polskich we Włoszech", której alternatywna nazwa to właśnie "Mazurek Dąbrowskiego", nawiązują do wzniosłych wydarzeń z dziejów polskiego oręża oraz zwierzchników wojskowych, w których pokładano nadzieję na powrót do Polski i odzyskanie niepodległości.