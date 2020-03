Warszawa. Straż miejska wspiera mieszkańców

-Mamy świadomość, że niektórzy ludzie nie zdają sobie sprawy z zagrożenia i podchodzą do niego lekceważąco. Bywa, że nas z tego powodu narażają. Widzimy, że są wobec tego, co się dzieje zagubieni i bezradni. Mamy więc do wykonania ważne i odpowiedzialne zadania. Musimy pomóc mieszkańcom stolicy. To najważniejsze z nich- mówią stołeczni strażnicy miejscy.