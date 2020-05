Warszawa. Strażacy wyciągnęli z Wisły ciało mężczyzny przy Moście Gdańskim

Warszawa. Policja znalazła ciało przy Moście Gdańskim

Miejsce, w którym odnaleziono ciało jest stosunkowo płytkim fragmentem koryta Wisły, a panująca na terenie całego kraju susza powoduje, że poziom wody jest jeszcze niższy niż zazwyczaj. Wszystko to sprawiło, że akcja nie należała do trudnych. Po powrocie na brzeg ratownicy z jednostki ratownictwa wodnego straży pożarnej, przekazali je obecnym na miejscu funkcjonariuszom policji.

Na miejscu pojawiły się dwie łodzie policyjne i radiowóz a policjanci zaczęli prowadzić czynności zmierzające do ustalenia tożsamości osoby, której zwłoki znaleziono. Okazało się, że jest to ciało 36 letniego mężczyzny, co potwierdziła już policja. W komunikacie ze strony stołecznej policji jest ponadto potwierdzenie, że w czwartek w godzinach porannych (ok 6.00) policjanci otrzymali zgłoszenie o znajdującym się w wodzie ciele oraz, że akcja policji miała miejsce przy Moście Gdańskim. Jak wynika z zebranych informacji, makabrycznego odkrycia dokonał spacerowicz i to on poinformował o tym policję.