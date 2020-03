Warszawa. Strażnicy rozlali bezdomnym ponad 3 tys. litrów zupy

Ponad 3 tysiące litrów zupy rozwieźli tej zimy strażnicy miejscy osobom bezdomnym. Dla wielu z nich był to jedyny ciepły posiłek. Zupę rozwożono w ramach akcji „Trochę ciepła dla bezdomnego”.

Dla podopiecznych przygotowano gęsty posiłek pełen kawałków kiełbasy, mięsa i warzyw. Jak podkreśla straż to „zupa, w której łyżka stoi” . Rozwożona była grochówka i inne rodzaje. Zawsze była to zupa „treściwa”: gęsta i esencjonalna.

„Jedna z kobiet wychodzi do strażników zza ziemnych wałów na terenie fortów przy ul. Powązkowskiej.

- Jak się cieszę, że już jesteście. Jak tu ładnie pachnie. Dajcie mi jak zawsze takie gęstsze – prosi z uśmiechem bezdomna.

- Kiedy mamy tylko gęste– odpowiada strażnik.

- Wiem, wiem. Tylko żartowałam. Takiej zupy jak u was to w żadnym barze się nie dostanie.

Po zjedzeniu posiłku dostaje jeszcze porcje dla swoich kolegów, których akurat nie ma. Zjedzą jak wrócą ze skupu złomu” – czytamy w relacji na stronie internetowej straży miejskiej.