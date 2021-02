Warszawa. Surowa kara za zawieszenie tęczowej flagi. To mogą być dwa lata więzienia

To efekt interwencji policji z 5 sierpnia. Policjanci, którzy przyłapali działaczkę na gorącym uczynku, wylegitymowali i spisali. Dokumentację całej sprawy przekazali do prokuratury. Policja zwróciła się jednocześnie o ocenę prawną, która miała rozstrzygnąć, czy doszło do przestępstwa.

Prokuratura uznała, że czyn polegający na wywieszeniu na posągu Chrystusa tęczowej flagi z napisem "Solidarnie z prześladowanymi" powinien podlegać karze. Do sądu wpłynął więc akt oskarżenia. Dotyczy on artykułu 196 kodeksu karnego. To znaczy, że aktywistce zarzucana jest obraza uczuć religijnych innych osób, publiczne znieważenie przedmiotów czci religijnej lub miejsce obrzędów religijnych. Osobie podejrzewanej o takie złamanie prawa grozić może grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności aż do dwóch lat.