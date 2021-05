Warszawa. Święto Narodowe Trzeciego Maja. "Niech żyją wolność i solidarność"

Po spotkaniu w Sejmie delegacje udały się do archikatedry warszawskiej na uroczystą mszę świętą. Po niej, w południe, rozpoczęły się uroczystości na Zamku Królewskim. Na zamkowym dziedzińcu przemawiał prezydent Andrzej Duda. Przypomniał historię powstania aktu Konstytucji Trzeciego Maja. Wspomniał także o następujących po tym chlubnym momencie w polskich dziejach trudnych lat polskich rozbiorów. Zwrócił się do obecnych na uroczystości prezydentów Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy, zapewniając, że narody chcą podążać w przywiązaniu do wartości, które zmaterializowały się w polskim dokumencie.