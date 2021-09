Warszawa. Święto Wisły. Pływające teatry, wachlarze bojowe, łodzie i koncertowa Rusałka

Ciekawe muzyczne wydarzenie szykuje się na plaży Rusałka. Publiczność Festiwalu Mili-gramy, organizowany przez Urząd Dzielnicy Praga Północ, zobaczy i usłyszy Anię Karwan, finalistkę talent show The Voice Of Poland, laureatkę nagrody "Premiery", nominowaną w zeszłym roku do Fryderyków za fonograficzny debiut roku, Igora Herbuta oraz wrocławski zespół Mikromusic. Impreza jest niebiletowana.